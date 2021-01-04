04.01.2021 (07:00)

Праздничный концерт для врачей и пациентов многофункционального медицинского центра провели в Новосибирске

Сводный оркестр Новосибирского гарнизона совместно с артистами гарнизонного Дома офицеров исполнил новогодние песни под окнами многофункционального медицинского центра (МФЦ) Минобороны России в Новосибирске.

Врачи и пациенты смогли послушать такие песни как «Ах, ты зимушка-зима», «Вдоль по улице метелица метет», «Песенка о хорошем настроении» и др.

Кроме того, начальник военного госпиталя полковник Алексей Усков лично поздравил пациентов, находящихся на излечении в МФЦ, и передал им новогодние подарки с пожеланиями здоровья, сил и долгих лет жизни.

Медицинский персонал МФЦ поблагодарил участников новогодней акции за внимание и праздничное настроение.

За 7 месяцев работы многофункционального медицинского центра Минобороны России в Новосибирске от коронавирусной инфекции было вылечено более 1300 пациентов.



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