04.01.2021 (01:00)

В минувшем году 23 воинских формирования ТОФ подтвердили почетное наименование «ударные»

По результатам проверки на Тихоокеанском флоте в 2020 году 23 воинских формирования подтвердили почетное наименование «ударные». В 2019 году таких подразделений на ТОФ было 17.

В частности, почетное наименование подтвердил флагман флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», корветы «Громкий» и «Совершенный», большой десантный корабль «Ослябя», экипажи ряда ракетных катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков, двух атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и двух дизельных подводных лодок, семь частей и подразделений береговых войск и др.

Рост количества ударных формирований говорит о стремлении развиваться командующих объединений, командиров соединений, воинских частей и подразделений Тихоокеанского флота.



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