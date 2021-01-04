04.01.2021 (02:00)

В 2021 году в отдельный полк РХБЗ танковой армии ЗВО поступят новейшие образцы военной техники

В Нижегородской области в отдельный полк радиационной, химической и биологической защиты в 2021 году поступят на вооружение новейший контрольно-распределительный пост передвижной КРПП-2.

Данный образец специального вооружения войск РХБ защиты предназначен для определения степени необходимости и оптимального комплекса мероприятий для эффективной специальной обработке войск. Программное обеспечение КРПП-2 позволяет в автоматическом режиме контролировать радиационный и химический фон поверхностей вооружения и военной техники, выходящих из зоны заражения.

Комплекс исполнен на базе трехосного военного грузовика «КамАЗ» с цельнометаллическим фургоном, оборудованным фильтрационной установкой, кондиционером, генератором и программно-аппаратными средствами для автоматизации дозиметрических работ. Комплект возимого оборудования для проведения замеров уровня зараженности военной техники, личного состава представлен быстромонтируемыми пропускными шлюзами, оснащенными датчиками-дозиметрами.

В сентябре 2021 года новейший КРПП-2 примет участие в составе полка в международном учении «Запад-2021».



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