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04.01.2021 (06:00)

Космические войска ВКС провели более 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами

Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в 2020 г. провели более 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами.

Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили более 180 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1600 сеансов.

Одной из задач космических войск ВКС является осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) Российской Федерации необходимой информацией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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