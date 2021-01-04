04.01.2021 (04:30)

В Бурятии около 3 тысяч военнослужащих принял в этом году единственный в Вооруженных силах РФ буддийский священнослужитель - лама

С начала текущего года помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, провел более сотни обрядов и служб, приняв при этом около 3 тысяч военнослужащих.

Буддийский священнослужитель - лама на сегодняшний день единственный в Вооруженных силах Российской Федерации.

Принимает Баир - лама всех желающих военнослужащих, чаще всего приходят за советом женщины военнослужащих. Вопросы у всех возникают разные, в основном бытовые.

Священнослужитель принимает не только прихожан, но и сам ходит к ним в свободное время. Также вместе с военнослужащими Баир Михайлович выезжает на полигоны, проводит обряды перед серьезными учениями.

Во время самоизоляции и введенных ограничительных мер, связанных с распространением вирусной инфекции, Баир Михайлович продолжил духовные консультации и молебны по видеосвязи.

В мотострелковом соединении большая часть военнослужащих исповедуют буддистскую веру. Командование соединения отмечает, что священнослужитель положительно влияет на морально-психологическое состояние военнослужащих, повышает дисциплину в воинском коллективе, улучшается взаимопонимание между военнослужащими.



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