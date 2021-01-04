04.01.2021 (03:30)

Спортсмены Амурского объединения ВВО добились высоких результатов в 2020 г., став чемпионами России и мира

В ушедшем году в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, активно развивался спорт, а сильнейшие спортсмены стали чемпионами не только в армейских чемпионатах, но и на международном первенстве.

Наиболее высоких результатов достигли заслуженные мастера спорта России ст. с-т Самвел Казарян и рядовой Виталий Симаков, одержавшие в ноябре победу на чемпионате мира по самбо в Сербском городе Нови-Сад.

В соединениях и частях объединения была грамотно организована спортивная работа. Проведено ряд спартакиад. Воины соревновались в офицерском троеборье, армейском рукопашном бою, армейском гиревом рывке, самбо, а также стрельбе из штатного оружия. В лучшую сторону отмечаются мотострелковое и артиллерийское соединения, дислоцированные в Амурской области.



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