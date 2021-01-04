04.01.2021 (03:00)

Мультимедийные бои проводят военнослужащие общевойскового учебного центра ВВО на тренажерах в Хабаровском крае

Порядка 100 курсантов общевойскового учебного центра Восточного военного округа проводят мультимедийные бои на тренажерах.

Занятия проходят по уникальной методике, которая позволяет курсантам в короткие сроки, согласно программе боевой подготовки, овладеть твердыми навыками в эксплуатации тяжелой бронетехники, стоящей на вооружении в войсках военного округа.

Руководящий и преподавательский состав внедряет в программу обучения новые принципы ведения боя на основе опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, на занятиях подробно разбираются реально произошедшие сценарии из боевой практики. Курсанты учатся быстро и на опережение принимать правильные действия в эксплуатации боевых машин, исходя из сложившейся обстановки при ведении боя, с имитацией езды и стрельбы на тренажерах.

Тренажер состоит из имитатора отделения управления танка и рабочего места инструктора. Он позволяет проводить занятия по одиночной подготовке механика-водителя в полном объеме курса вождения боевых машин, кроме того, обеспечивает посадку или высадку обучаемого через люк механика-водителя.

Для более реалистичного эффекта нахождения обучаемого в боевой машине имитатор размещается на динамической платформе, обеспечивающей воспроизведение колебаний, характерных для движения танка на различной местности.

Рабочее место инструктора оборудовано компьютером с набором специальных программ для работы тренажера.

Программное обеспечение позволяет выполнять полный комплекс действий при реальном управлении тяжелой бронетехникой. Тренажеры позволяют обучиться вождению на всех типах современных танков.

После обучения и сдачи экзаменов, курсанты пройдут практический курс вождения с боевой стрельбой.



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