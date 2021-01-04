04.01.2021 (02:30)

Сверхнормативный запас топлива создан в котельных общевойсковой армии ВВО в Приморском крае на новогодние праздники

Отопительный сезон в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) стартовал два месяца назад. Отопление на объекты казарменно-жилищного фонда и на объекты социального значения поступает в полном объеме. Создан сверхнормативный запас – это порядка 730 тонн жидкого котельного топлива и около 17,5 тысяч тонн твердого топлива.

В течение отопительного периода жилищно коммунальной службой (ЖКС №4) города Уссурийска не было допущено срывов в обеспечении теплом военных объектов и жилых домов, находящихся в зоне ответственности.

Перед началом отопительного сезона все котельные ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО прошли опрессовку - проверку на прочность, герметичность и выносливость труб. Во всех котельных было обновлено и отремонтировано оборудование, проведены пробные топки объектов теплоснабжения, устранены выявленные недостатки.

Отопительный период проходит в штатном режиме, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были определены и поставлены наиболее важные задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме специалистами коммунальной службы.

Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций в ЖКС работает диспетчерская служба. Более того, созданы аварийно-ремонтные бригады, работающие в круглосуточном режиме. Они укомплектованы необходимым оборудованием и специальным автотранспортом.



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