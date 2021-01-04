04.01.2021 (01:30)

Около 400 изобретений и рационализаторских работ в области обороны разработали военнослужащие ВВО в 2020 году

В 2020 году военнослужащими Восточного военного округа были разработаны около 400 изобретений и рационализаторских работ в области обороны. Все они были задокументированы и представлены в Главное управление боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации.

Значительная часть изобретений, нестандартных технических решений, рационализаторских предложений военнослужащих были в области противодействия беспилотным летательным аппаратам, усовершенствования видов вооружения и военной техники, морских, воздушных и наземных мишеней. Также, новые технические решения были предложены в области безопасности военной службы и недопущения случаев травматизма на военной технике, в области связи, радиоэлектронной борьбы, информационных технологиях и других областях.

По итогам года Восточный военный округ отмечен грамотой заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова за изобретательскую и рационализаторскую деятельность.

В 2021 году данная работа будет продолжена.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице