04.01.2021 (00:30)

В соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО в минувшем году проведено более 200 тактико-специальных и тактических учений

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа в минувшем году проведено более 200 тактико-специальных и тактических учений.

Отличительной чертой текущего учебного года являлась высокая интенсивность практических занятий на полигонах. Как зимой, так и летом загруженность полигонов была близка к стопроцентному показателю, подразделения занимались, как днем, так и ночью в равном количестве.

Наиболее значимое мероприятие прошедшее в минувшем году, это масштабное учение по противодесантной обороне островов проведенное в сентябре прошлого года. К мероприятию было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих, 300 единиц военной и специальной техники, в том числе современные комплексы беспилотных летательных аппаратов и армейская авиация.

По итогам 2020 учебного года четырнадцать подразделений армейского корпуса ВВО получили высокое звание «Ударное». Благодаря состязательности между подразделениями их стало практически в два раза больше.

Одним из главных новшеств одиночной подготовки военнослужащих в прошлом году стоит отметить внедрение армейской тактической стрельбы. Первыми освоили тактическую стрельбу снайперские и разведывательные подразделения, укомплектованные военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. На полигонах армейского корпуса ВВО были оборудованы специальные участки для проведения данных упражнений, которые представляют собой элементы зданий с проёмами и всевозможными укрытиями.

Кроме того, в 2020 учебном году команды армейского корпуса приняли участие в 9 конкурсах по полевой выучке в рамках армейских международных игр «АрМИ-2020», где заняли четыре третьих, одно второе и одно первое место, среди объединений Восточного военного округа, при этом значительно повысив свои результаты по сравнению с прошлыми годами.

Помимо этого, расчёт беспилотных летательных аппаратов от пулеметно-артиллерийской дивизии дислоцированной на Курильских островах, впервые завоевал первое место на международном этапе конкурса «Соколиная охота».

В 2021 году командами армейского корпуса ВВО спланировано принять участие в двадцати двух конкурсах «АрМИ-2021» и занять лидирующие позиции среди команд Восточного военного округа.



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