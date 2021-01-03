03.01.2021 (14:30)

Новая серия YouTube-проекта ЦДРА «История Российской Армии. Беседы с Владимиром Шигиным»

«...Кровь закипает во мне всякий раз, — отмечает С. Вексель, — когда я вспоминаю о бессовестном обмане, в который мы были введены этой неверной картой, в результате чего рисковали жизнью и добрым именем. По её вине... почти половина нашей команды погибла напрасной смертью».

Об открытии Северо-Западной Америки, Алеутских и Командорских островов - «безлесные и пустынные острова», поиски мифической «Земли Жуана-да-Гама», зимовка на острове Беринга и о многих других важных географических открытиях, сделанных в рамках Великой Северной экспедиции, рассказывает новая серия YouTube-проекта ЦДРА «История Российской Армии. Беседы с Владимиром Шигиным».

Посмотреть выпуск можно уже сейчас в социальных сетях Центрального Дома Российской Армии.

Справочно:

«История Российской Армии. Беседы с Владимиром Шигиным» - YouTube-проект Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе стартовавший в 2019 году. Его ведущий – капитан I ранга запаса, заслуженный работник культуры, историк Владимир Шигин рассказывает о служении Отечеству российских военных деятелей, днях ратной славы. Особое внимание в проекте уделяется малоизвестным фактам истории Российской Армии и флота.

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