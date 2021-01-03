03.01.2021 (20:00)

В отборочных состязаниях конкурса «Глубина-2021» принимают участие около 200 военнослужащих Каспийской флотилии

В Дагестане в пункте постоянной дислокации Каспийской флотилии (КФл) определяют лучших водолазов и подводных пловцов среди военнослужащих противоподводно-диверсионного и спасательных отрядов. Мероприятия отборочных этапов проводятся в рамках подготовки к VII Армейским международным играм «АРМИ-2021».

Соревнования по водолазному многоборью проходят на современном учебно-тренировочном комплексе (УТК) и объектах учебно-материальной базы воинских частей, а также в пунктах базирования кораблей и судов флотилии.

В отборочных состязаниях конкурса «Глубина-2021» принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано более 15 единиц катеров и специальной военной техники КФл.

Лучшие водолазы и подводные пловцы флотилии будут определены в ходе соревнований по плаванию в ластах на дистанции в 200 м, преодолению подводной полосы препятствий, ориентированию под водой с применением специальных навигационных приборов и систем, а также поиску и подъёму затонувших изделий, выполнению подводной сварки и резки с применением сварочного оборудования.

По итогам отборочных соревнований лучшие подводные пловцы и водолазы войдут в состав команды Каспийской флотилии для участия во Всеармейском конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2021».

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