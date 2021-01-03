03.01.2021 (19:00)
Российским военнослужащим в Приднестровье представили фильм «Подольские курсанты»
Военнослужащим Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) представили фильм «Подольские курсанты».
Мероприятие было организовано в рамках культурно-досуговой программы для личного состава ОГРВ ПРРМ в период новогодних праздников.
Просмотр фильма организовали на местах несения службы для военнослужащих проходящих службу на артиллерийском складе боеприпасов (с.Колбасна), а также для военнослужащих несущих службу в суточных нарядах.
Командование ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает для личного состава просмотр военно-патриотических фильмов.