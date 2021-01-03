03.01.2021 (18:00)

В 2020 году в состав и на вооружение Черноморского флота поступили новые корабли и военная техника

В 2020 учебном году Черноморский флот (ЧФ) пополнился новыми образцами кораблей и военной техники.

В боевой корабельный состав Черноморского флота были приняты патрульный корабль «Павел Державин» и малый ракетный корабль «Грайворон». Вспомогательный флот пополнили: морской буксир «Сергей Балк», 3 больших гидрографических катера «Александр Фирсов», «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник», а также рейдовый буксир «РБ-371».

В армейском корпусе Черноморского флота также был осуществлён приём новой военной техники и перевооружение на современные образцы вооружения.

В состав корпуса для обеспечения управления силами были приняты новейшие автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5 и специальные машины, предназначенные для передачи информации и обмена данными.

Кроме того, корпус получил новый полевой подвижный инфокоммуникационный комплекс, предназначенный для установления спутниковых каналов связи.

В 2021 году продолжится программа оснащения Черноморского флота современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

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