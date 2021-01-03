03.01.2021 (17:00)

В новогодние праздники расчеты беспилотников ЗВО заступили на «противопожарное» дежурство в Ленобласти

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в период новогодних праздников будут ежедневно осуществлять мониторинг пожароопасной обстановки в местах дислокации соединений и воинских частей армии.

Военнослужащие уже приступили к плановым полетам. «Орланы» проводят в воздухе не менее 8 часов с небольшими промежутками. Все беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами, что значительно повышает скорость обнаружения мелких очагов возгорания в лесных массивах и на открытой местности и принять меры по их ликвидации.

«Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров при температуре воздуха от -30 до +40 градусов. Комплекс размещен на базе шасси Камаза-5350, обладающего повышенной проходимостью, и включает в себя рабочие места операторов БЛА, пусковую установку и средства связи.



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