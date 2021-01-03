03.01.2021 (16:00)

Военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО приступили к отработке специальных задач в горах Абхазии

Военнослужащие разведывательных подразделении российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к отработке разведывательно-диверсионных и противодиверсионных задач на одном из горных полигонов республики.

Более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной техники, в т.ч. бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины «Дозор», «Тигр», бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» задействованы в отработке различные способов ведения разведки, приемов маскировки с использованием подручных средств и рельефа местности.

Также разведчики совершенствуют навыки поиска и уничтожения лагерей, схронов и коммуникаций незаконных вооруженных формирований в горной местности.

Перед началом практических действий военнослужащие сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем, использованию технических средств разведки – лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации «Грот-М».

В ходе выполнения плановых мероприятий, разведчики соединения ЮВО в Абхазии также совершенствуют навыки использования переносных комплексов разведки и связи «Стрелец», особое внимание уделяется навыкам борьбы с беспилотными летательными аппаратами.



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