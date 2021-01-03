03.01.2021 (15:00)

Летчики-бомбардировщики ЗВО в Воронежской области опробуют новую программу дополненной реальности на авиационном тренажере Су-34

Летчики – бомбардировщики авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Воронежской области, в 2021 году опробуют новую программу дополненной реальности при подготовке летчиков на авиационном тренажере Су-34.

В течении года летчикам предстоит налетать в течении 800 часов на авиационном симуляторе с эффектом присутствия. Также предстоит выполнить более 3 тысяч нештатных ситуаций и особых случаев, которые позволяют экипажам самолетов, не расходуя ресурс боевых машин, в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки, в том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям. Особое внимание при использовании тренажерного комплекса будет уделено ориентированию «молодых» летчиков при переобучении на новый тип самолетов с использованием боевой экипировки в полете на сферическом тренажере, который на 95% передает визуальную детализацию окружающей обстановки реального боя.

Летчикам первого класса предстоит налетать не менее 20 часов, второй и третий классы пилоты проведут в кабинах авиационного тренажера 30 и 40 часов соответственно.

В воинских частях Западного военного округа на сегодняшний день функционируют более 20 подобных комплексов. Это тренажеры самолетов Су-30СМ, Су-35С, Су-34, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ми-8 МТВ-5, Ми-35 и Ка-52, развернутые в авиационных частях ЗВО, базирующихся в Ленинградской, Курской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия.

Справочно:

Современные тренажерные комплексы выполнены в виде реальной кабины самолета. Они смонтированы в интерактивной сфере, которая позволяет воссоздать 100% присутствия в системе коллимационной визуализации и шестиступенной динамическая система подвижности, позволяющая пилотам ощущать созданную ими нормальную, продольную и боковую перегрузки.



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