03.01.2021 (14:00)

Соревнования по самбо среди детей военнослужащих прошли на российской военной базе ЮВО в Южной Осетии

Соревнования по самбо среди детей военнослужащих прошли на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в городе Цхинвал Южной Осетии. Более двадцати детей приняли участие в турнире, приуроченному к празднованию Нового года.

«На территории российской военной базы для детей военнослужащих силами инструкторов по физической подготовке организованы занятия по самбо и по вольной борьбе, которые дети с удовольствием посещают», – сказал начальник физической подготовки военной базы майор Сергей Горбанев.

Данные мероприятия являются традиционными, проводятся два раза в год. Победители награждаются медалями, грамотами и ценными подарками.

Также на территории военной базы функционирует парк «Патриот», где дети военнослужащих могут попробовать свои силы в военно-прикладных навыках, научиться оказывать первую медицинскую помощь и, конечно, поесть настоящей армейской каши.



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