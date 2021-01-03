03.01.2021 (13:15)

Около 100 учений состоялось на российской военной базе в Таджикистане в 2020 году

Около 100 различных учений состоялось с подразделениями 201-й российской военной базы в Таджикистане в 2020 году. Об этом сообщил командир соединения полковник Сергей Горячев.

«Основные усилия были направлены на совершенствование новых приемов и способов ведения боевых действий, поддержание высокого уровня боевой готовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных и других подразделений в ходе выполнения задачи по своему боевому предназначению, повышение качества организации и проведения занятий по боевой подготовки с внедрением сирийского опыта», - отметил командир военной базы.

На горных полигонах Ляур, Самбули и Харб-Майдон были проведены ротные тактические, батальонные тактические, специальные, тактико-специальные учения, одно совместное учение с вооруженными силами Республики Таджикистан. Все эпизоды отрабатывались с применением подразделений беспилотной и армейской авиации, а также артиллерии.

В соответствии с планом боевой подготовки за 2020 год, количество часов, отведенных на занятия по тактической подготовке, увеличилось на 8 % по сравнению с 2019 годом, а в связи с увеличением маршей для водителей и механиков-водителей было увеличено количество часов занятий по вождению боевых машин и автомобилей более чем на 10 %. Помимо этого, с военнослужащими за год было проведено более 200 боевых стрельб, около 3 тыс. занятий по тактике, 1,5 тыс. по огневой подготовке с практическим выполнением упражнений контрольных стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, танков Т-72, стрелкового оружия и гранатометов. 1,2 тыс. занятий по вождению боевых машин и автомобильной техники, где общий навод водителей и механиков-водителей составил 113 тыс. километров. Более 2,8 тыс. занятий проводились в ночное время суток с применением приборов и прицелов ночного видения, что составляет половину времени учебного процесса.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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