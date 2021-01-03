03.01.2021 (13:00)

Год 75-летия Великой Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск был динамичным и насыщенным боевой учебой

2020 год для Воздушно-десантных войск был динамичным и напряженным, насыщенным боевой учебой. Он прошел под эгидой 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск.

В течение года ВДВ выполняли задачи, касающиеся повышения боевых возможностей войск и переоснащению соединений и воинских частей на современные образцы вооружения и военной техники. План подготовки войск выполнен в полном объеме.

Всего проведено около 2,5 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе более 10 мероприятий по плану международного военного сотрудничества.

В 2020 году было совершено более 170 тыс. прыжков с парашютом, десантировано более 340 единиц воздушно-десантной техники.

В течение года в воинские части и соединения, в рамках государственного оборонного заказа, осуществлялись поставки новейшего вооружения, военной и специальной техники.

За 2020 год в войска поступило более 300 единиц современных образцов бронетанкового вооружения и техники. В том числе: боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», более 100 единиц различных типов автомобильной техники, включая специальные бронеавтомобили.

Знаковыми событиями подготовки войск стали такие мероприятия как первое в мире групповое высотное десантирование военнослужащих Воздушно-десантных войск с высоты 10 тыс. метров в сложных климатических условиях Арктики и проведение совместного российско-белорусского учения «Славянское братство».

Главным мероприятием боевой подготовки стало участие ВДВ в СКШУ «Кавказ-2020», в ходе которого впервые была осуществлена выброска парашютно-десантной роты на БМД-4М с применением современных средств десантирования. По результатам учения привлеченные части получили твердую положительную оценку.



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