03.01.2021 (12:30)
Более 32 тыс. прыжков с парашютом совершили спецназовцы ЮВО в 2020 году
В 2020 году военнослужащие соединений специального назначения совершили более 32 тыс. прыжков с парашютом, что составило 100 процентов плана прыжков.
Совершение прыжков проходило на базах соединений и воинских частей специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в нескольких регионах Юга России из вертолетов Ми-8 и Ми-26.
Выполнению программы прыжков предшествовал курс наземной подготовки, включающий в себя отработку способов отделения от летательного аппарата, тренировки в управлении телом во время свободного падения, ориентировку в воздухе и определение своевременного и правильного момента раскрытия парашюта.
По плану на 2021 год в рамках воздушно-десантной подготовки подразделений специального назначения планируется совершить более 41 тыс. прыжков.