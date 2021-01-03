03.01.2021 (12:30)

Более 32 тыс. прыжков с парашютом совершили спецназовцы ЮВО в 2020 году

В 2020 году военнослужащие соединений специального назначения совершили более 32 тыс. прыжков с парашютом, что составило 100 процентов плана прыжков.

Совершение прыжков проходило на базах соединений и воинских частей специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в нескольких регионах Юга России из вертолетов Ми-8 и Ми-26.

Выполнению программы прыжков предшествовал курс наземной подготовки, включающий в себя отработку способов отделения от летательного аппарата, тренировки в управлении телом во время свободного падения, ориентировку в воздухе и определение своевременного и правильного момента раскрытия парашюта.

По плану на 2021 год в рамках воздушно-десантной подготовки подразделений специального назначения планируется совершить более 41 тыс. прыжков.



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