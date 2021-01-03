03.01.2021 (12:00)

Оснащение Военно-Морского Флота России кораблями ледового класса будет продолжено

С учётом активного освоения Арктической зоны, обеспечения безопасности функционирования Северного морского пути и отечественных гидрографических исследований Арктики, важнейший сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России ледокольными кораблями и судами обеспечения ледового класса будет в числе приоритета развития в 2021 году и ближнесрочной перспективе.

В Главном командовании ВМФ России проанализирован опыт первых лет эксплуатации на Северном флоте новейшего ледокола «Илья Муромец». Этот опыт который в полной мере доказал эффективность заложенных при проектировании ледокола характеристик. В сентябре-октябре 2020 года ледокол успешно решил поставленные задачи практически на всём протяжении Северного морского пути. Эффективно выполнены задачи и экипажем многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус», имеющего ледовый класс. Это судно доказало способность качественно решать вопросы комплексного обеспечения арктической группировки.

В настоящее время на предприятии «Адмиралтейские верфи» ведётся строительство универсального патрульного корабля арктической зоны «Иван Папанин», а строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» войдёт в состав Военно-морского флота в 2022 году. При проектировании и строительстве этих кораблей внедрён целый ряд отечественных инновационных решений.



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