03.01.2021 (11:15)

Более 400 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск России в 2021 году

В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А.



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