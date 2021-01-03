03.01.2021 (11:00)

Дед Мороз и Снегурочка поздравили более 100 многодетных семей военнослужащих в Сибири

Командование 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской Кемеровской областях Алтайском крае и Республике Тыва, организовало посещение многодетных семей военнослужащих Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные герои, роли которых исполнили военнослужащие соединений и воинских частей, поздравили с Новым годом более 100 многодетных семей.

Дети получил из рук военных сладкие новогодние подарки. Дети рассказывали новогодние стихи и водили вместе с военнослужащими хороводы вокруг елок.

Кроме того, впервые в этом году, новогодние герои посетили семьи военнослужащих российских миротворцев, которые в настоящее время выполняют свою миссию в Нагорном Карабахе.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.



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