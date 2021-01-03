03.01.2021 (10:05)

Более 200 учений различного уровня пройдет в РВСН в 2021 году

В 2021 году в Ракетных войсках стратегического назначения пройдет более 200 учений различного уровня, среди которых тактические и тактико-специальные учения с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями.

Они будут проводиться в перевооружаемых и перевооружённых ракетных соединениях на новейшие ракетные комплексы с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных кругов, видов Вооружённых Сил и родов войск. Существенно изменится интенсивность мероприятий в ходе учений при общей тенденции сохранения их продолжительности.

Военнослужащие РВСН в рамках учений выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

В учении задействованы около десяти образцов современной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ защиты.

В 2021 учебном году с каждым ракетным полком будут отрабатываться вопросы выполнения учебно-боевых задач, как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

В 2020 году РВСН также провели более 200 командно-штабных и тактических учений, предусматривающих широкомасштабные манёвренные действия на маршрутах боевого патрулирования ракетными полками ПГРК от Тверской до Иркутской областей.



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