03.01.2021 (10:45)

В Самаре из-за COVID-19 ежегодный новогодний концерт для детей военнослужащих проведут три раза

В Доме офицеров Самарского гарнизона ежегодный новогодний концерт от имени командующего 2 общевойсковой армии для детей военнослужащих проведут три раза для недопущения скопления людей и распространения коронавирусной инфекции.

Новогодние концерты пройдут 3, 4 и 5 января. В большой концертный зал, вместимостью 1800 зрителей, будут запускать до 600 человек, а места для них будут распределены в шахматном порядке. Каждый раз в преддверии концерта специалисты радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии будут проводить дезинфекцию всех задействованных помещений. Чтобы не обидеть детей программа на всех трех концертах будет одинаковой: «Новогодняя музыкальная сказка «Приключения в волшебной стране».

Всего в трех новогодних представлениях планируется принять участие около 1, 6 тыс. детей военнослужащих и их родителей.



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