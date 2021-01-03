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03.01.2021 (10:30)

Военнослужащие ЦВО поздравили с наступившим Новым годом ветерана уральского добровольческого танкового корпуса

Военнослужащие отдельного соединения радиоэлектронной борьбы ЦВО поздравили с наступившим Новым годом фронтовика Альберта Ниловича Чупрова, воевавшего в составе уральского добровольческого танкового корпуса. Специально для фронтовика был организован домашний концерт с вручением поздравительного адреса и подарочного набора от командования соединения.

Справочно:

Альберт Нилович Чупров на фронт призвался из Свердловска добровольцем в 1944 году. Воевал в составе 61-ой Гвардейской Танковой бригады, 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Пресс-служба Центрального военного округа
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