03.01.2021 (10:15)

Аллею «Российской славы» в память о героях авиации открыли на военном аэродроме ЦВО в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия аллеи «Российской славы», посвященной летчикам Героям Советского Союза, прошла на территории отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Инициатива по созданию мемориального комплекса принадлежит военным летчикам ЦВО.

В рамках церемонии состоялось торжественное открытие бюстов трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Георгия Речкалова и первооткрывателя эры реактивных летательных аппаратов, выдающегося летчика-испытателя Героя Советского Союза Георгия Бахчиванжи. Планируется, что с каждым годом аллея будет пополняться бюстами других героев авиации.

В церемонии открытия аллеи «Российской славы» приняли участие представители командования армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО, командный и личный состав отдельного транспортного смешанного авиационного полка, юнармейцы, а также представители ветеранских организации.



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