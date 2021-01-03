03.01.2021 (10:00)

Командующий войсками Центрального военного округа поздравил с Новым годом воспитанников детского дома в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин поздравил детей и администрацию детского дома-интерната г. Екатеринбурга с наступившим Новым годом.

Вместе с командующим военным округом поздравить воспитанников детского дома приехала группа офицеров управления военно-политической работы, артисты ансамбля дома офицеров ЦВО и города.

В своем поздравлении командующий ЦВО подчеркнул, колоссальность труда педагогов и медицинского состава учреждения. Обращаясь к детям, генерал-полковник Александр Лапин пожелал им исполнения самых сокровенных желаний в новом 2020 году, и чтобы счастье обязательно пришло в их сердца, в их маленький дом.

Также в ходе визита военнослужащие ЦВО поздравили детей и администрацию учреждения с наступающим Новым годом, передали 100 наборов сладких подарков, детские книги и провели праздничную концертную программу.



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