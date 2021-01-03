03.01.2021 (09:45)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане приняли участие в акции «Трезвый водитель»

Сотрудники 213-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Таджикистане приняли участие в акции «Трезвый водитель», направленной на предотвращение управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В ходе акции инспекторы ВАИ осуществили контроль прохождения военнослужащими 201-й военной базы предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. Провели инструкторско-методические занятия с водителями, где рассказывали о последствиях дорожно-транспортных происшествий, наступивших из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также до военнослужащих были доведены нормативно-правовые документы и ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Акция состоялась в военных городках Душанбе и Бохтар в период с 30 декабря по 2 января.



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