03.01.2021 (09:30)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах продолжаются мероприятия по профилактике простудных и инфекционных заболеваний среди военнослужащих

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах продолжаются мероприятия по профилактике простудных и инфекционных заболеваний среди военнослужащих.

Командирами соединений и воинских частей организованы все необходимые меры по недопущению переохлаждения военнослужащих, особенно в период крещенских морозов.

В частности сокращено количество уличных построений личного состава, ежедневно проводится дезинфекция и дополнительное проветривание казарменных помещений, контролируется использование военнослужащими средств индивидуальной защиты и дезинфекции. В период проведения Крещенских праздников запрещены купания в проруби.

Кроме того, для недопущения переохлаждения военнослужащих в ходе занятий в полевых условиях будут оборудованы пункты обогрева личного состава, где предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания, время проведения занятий на улице сокращено. Традиционно в солдатское меню входит чеснок, лук и сало.



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