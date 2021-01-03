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03.01.2021 (09:15)

В Амурском объединении ВВО в праздничные дни будет приведено к Военной присяге более 300 новобранцев

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, в дни новогодних праздников спланировано привести к Военной присяге более 300 прибывших новобранцев.

Часть торжественных мероприятий уже состоялось. Так около 50 военнослужащих по призыву в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине. Военнослужащие пополнили отдельное радиотехническое подразделение. Военная присяга проведена с соблюдением повышенных противоэпидемических мер. Все военнослужащие были обеспечены медицинскими масками.

Молодые воины по прибытию прошли двухнедельный карантин в отдельной казарме, после чего были проверены на профессиональную пригодность и получили начальные знания по основным предметам системы боевой подготовки.

Ближайшее время они будут назначены на должности и приступят к боевой учебе в составе воинских коллективов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву
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