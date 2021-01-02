02.01.2021 (17:04)

Инспекторы ВАИ российской военной базы в Киргизии провели для военных автовладельцев новогоднюю викторину

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) совместно с сотрудниками полиции объединенной российской военной базы, дислоцированной в городе Кант Киргизской Республики, провели новогоднюю викторину на знание правил дорожного движения (ПДД).

На КПП авиабазы военные автоинспекторы провели для военнослужащих-владельцев личного транспорта и их детей образовательную игру-викторину. Все военнослужащие без исключения доказали знание ПДД: рассказали, где и как безопасно переходить проезжую часть, для чего нужны световозвращающие элементы и почему важно пристегиваться ремнем безопасности при поездке в салоне автомобиля.

Каждый военнослужащий и члены их семей получили сладкие подарки от Деда Мороза за правильные ответы.

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