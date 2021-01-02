02.01.2021 (16:42)

Командование и личный состав Ульяновского соединения ВДВ поздравили воспитанников детского дома с Новым Годом

Командование и личный состав Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения посетили воспитанников детского дома «Соловьиная роща», которых поздравили с Новым Годом и предстоящим Рождеством Христовым, вручив подарки, игрушки, сладости и выразив искренними пожеланиями здоровья, радости в жизни,успехов в учебе и исполнения заветной мечты для каждого.

В акции добрых дел к Ульяновским десантникам подключились представители Ульяновского регионального отделения «Союз десантников России», а также Ульяновской региональной общественной организации спортивного и патриотического воспитания «Медведь».

Дети остались рады своим армейским друзьям и сделали на память общее фото.

«От имени командования и военнослужащих соединения поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам, ребята, в Новом Году исполнения всех желаний, радости, добра, спортивных достижений и успехов в учебе», - сказал заместитель командира Ульяновского соединения ВДВ по военно-политической работе гвардии Владимир Демьянов.

Для десантников стало уже доброй традицией посещать детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дарить подарки, общаться с ними, рассказывать о престиже службы в Воздушно-десантных войсках.

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