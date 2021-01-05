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05.01.2021 (09:00)

В 2021 году в Поволжье пройдут 30 учений с привлечением свыше 1500 военнослужащих

В 2021 году в регионах Поволжья пройдут более 30 учений с привлечением свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

«Боевая подготовка во 2-й армии станет интенсивнее в 2021 году. Вопросы обеспечения готовности органов управления к выполнению задач по предназначению в условиях нарастания военных угроз и реализации противником современных, перспективных концепций применения военной силы, останутся в приоритете. Всего в новом году на наших полигонах мы проведем более 30 учений с привлечением свыше 1,5 тыс. военнослужащих», - сказал А.Колотовкин.

Генерал отметил, что все мероприятия боевой, оперативной и мобилизационной готовности будут проводиться с учетом требований эпидемиологической обстановки.

2-я Гвардейская общевойсковая армия – крупнейшее воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в Сухопутных войсках миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Её воинские части и соединения дислоцированы в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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