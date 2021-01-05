05.01.2021 (08:30)

В 2021 году планируется провести водолазный осмотр судна, обнаруженного комплексной экспедицией Северного флота и РГО в Карском море

В ходе плановых походов сил Северного флота в Арктику в 2021 году планируется провести водолазный осмотр судна, найденного в Карском море комплексной экспедицией Северного флота и Русского географического общества (РГО) в августе прошлого года. Это может быть пароход «Вайгач», который затонул в XX веке.

В 2020 году обследования затонувшего объекта специалистами Северного флота проводились в два этапа. На первом этапе с использованием гидролокатора бокового обзора «C-MAX» и магнитометра «МИНИМАГ–М» осуществлялся первичный поиск способом обследования заданной акватории на предмет наличия объекта. На втором этапе для дообследования объекта использовался телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Марлин–350».

Ранее, в 2016 году, район мыса Ефремов Камень в Карском море был обследован специалистами гидрографической службы Северного флота. Там было обнаружено два затонувших объекта на глубинах около 30 метров.

По косвенным признакам, затонувший у мыса Ефремов камень объект, можно классифицировать, как ледокольный пароход «Вайгач», наткнувшийся на подводный риф в сентябре 1918 года во время перехода из Архангельска в устье реки Енисей. По мнению специалистов, для стопроцентного подтверждения данной версии требуется водолазный осмотр затонувшего объекта.

Третья совместная комплексная экспедиция Северного флота и РГО, проводимая в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди» проходила с августа по октябрь. География действия экспедиционных отрядов охватила практически всю Арктику от архипелага Земля Франца-Иосифа до Чукотки. Данная экспедиция номинирована на премию Русского географического общества.

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