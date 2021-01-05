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05.01.2021 (08:00)

В ЦВО вакцинацию военных медиков и офицеров планируется завершить до конца февраля 2021 года

Вакцинацию военных медиков, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, и офицеров из числа руководящего состава планируется завершить в Центральном военном округе до конца февраля 2021 года. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"До 25 февраля 2021 года завершить вакцинацию личного состава от новой коронавирусной инфекции в полном объеме. В первую очередь привить медицинский персонал, работающий в "красной зоне", и офицеров из числа руководящего состава", - сказал генерал-полковник А.Лапин.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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