05.01.2021 (08:30)

В ЮВО проведено около 11000 мероприятий огневой подготовки в 2020 году

В минувшем году в рамках огневой подготовки в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) проведено около 11 тыс. мероприятий.

В частности, военнослужащие общевойсковых частей округа принимали участие в огневых тренировках, упражнениях контрольных стрельб из стрелкового оружия, из штатного вооружения боевых машин пехоты и танков.

Военнослужащие совершенствовали свои навыки на танковых директрисах и войсковых стрельбищах.

Стоит отметить, что штатная стрельба из вооружения танков Т-72Б3 выполнялась с учетом опыта современных вооруженных конфликтов с применением беспилотной авиации и разведывательных подразделений. Около 50 процентов занятий по огневой подготовке в 2020 году было проведено в ночное время суток.

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