Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2021 (08:30)

В ЮВО проведено около 11000 мероприятий огневой подготовки в 2020 году

В минувшем году в рамках огневой подготовки в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) проведено около 11 тыс. мероприятий.

В частности, военнослужащие общевойсковых частей округа принимали участие в огневых тренировках, упражнениях контрольных стрельб из стрелкового оружия, из штатного вооружения боевых машин пехоты и танков.

Военнослужащие совершенствовали свои навыки на танковых директрисах и войсковых стрельбищах.

Стоит отметить, что штатная стрельба из вооружения танков Т-72Б3 выполнялась с учетом опыта современных вооруженных конфликтов с применением беспилотной авиации и разведывательных подразделений. Около 50 процентов занятий по огневой подготовке в 2020 году было проведено в ночное время суток.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более миллиона квадратных метров поверхностей обработали специалисты РХБ защиты ВВО в Приморье с начала пандемии COVID-19
Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С» ЗВО отразили условное нападение воздушных целей в ходе тренировок на специальном тренажере
Более 2500 военнослужащих по контракту ЮВО прошли курсы выживания
Ветераны Новороссийского десантно-штурмового соединения открыли эмблему ВДВ в Славянске-на-Кубани

Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false