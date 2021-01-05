05.01.2021 (07:00)
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Новым годом военнослужащие ЦВО в Сибири
Военнослужащие мотострелковых и артиллерийских соединений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом.
Военнослужащие передали ветеранам новогодние подарки, а командующий 41 ОА ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков по видеосвязи поздравил участников Великой Отечественной войны и пожелал им крепкого здоровья. Кроме того, для ветеранов был организован новогодний концерт от военного оркестра мотострелкового соединения. В программу выступления вошли песни времен Великой Отечественной войны, вальсы и новогодние композиции.
Ветераны встречали поздравляющих очень тепло, приглашали к праздничному столу и угощали чаем. Гости слушали истории о войне — о том, что не сможет рассказать никто, кроме очевидцев.
При проведении поздравительных мероприятия были соблюдены все противоэпидемиологические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.