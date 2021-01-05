05.01.2021 (06:30)

Более 40 единиц специальной техники получили инженерные подразделения ЦВО в 2020 году

Более 40 единиц современной специальной техники пополнили парки специальных машин инженерных подразделений Центрального военного округа (ЦВО).

Среди новинок есть многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД, модернизированный понтонно-мостовой парк ПМП-М, комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ 3М2.

Также в течение года были поставлены современные автомобильные краны КС 45719 М и экскаваторы ЭОВ-3523 на базе грузовиков КамАЗ, станции очистки воды СКО-10К "Гигиена", гусеничные минные заградители ГМЗ-3 и плавающие транспортеры. Также получены боевые машины разминирования БМР-3 «Корт-Б» для выполнения задач по разведке, преодолению и разминированию как противотанковых, так и противопехотных минных полей.

Кроме того, 1 декабря 2020 года в г. Ишим в Тюменской области был сформирован единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк, что позволило увеличить возможности инженерных войск ЦВО почти на 20%.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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