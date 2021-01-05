05.01.2021 (06:00)

На Черноморском флоте отмечают 100-летнюю годовщину управления поисковых и аварийно-спасательных работ

На Черноморском флоте (ЧФ) военнослужащие управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) отметили вековой юбилей образования своей службы. В период новогодних праздников личный состав УПАСР ЧФ отмечает 100-летнюю годовщину со дня основания службы. Моряков-спасателей поздравил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

В 2020 учебном году судами отрядов отработаны и сданы более 60 курсовых задач.

Среднее количество часов наработки под водой на одного водолаза по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1 час, количество подготовленных водолазов увеличилось на 8 человек и составило порядка 400 специалистов, а легководолазов стало больше на 25 человек и всего составило более 250 человек.

По итогам прошедшего года лучшим спасательным буксирным судном стал «МБ-36». Лучшим капитаном спасательного судна стал капитан СБ-5 служащий Виктор Дильянов. Среди специалистов УПАСР ЧФ лучшим водолазным специалистом стал служащий Сергей Литвинов. Второй год подряд лучшим оператор по управлению телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом ТНПА «Тайгер» является служащий Георгий Жметков.

За 2020 год водолазы аварийно-спасательного отряда Черноморского флота произвели более 3000 водолазных спусков, отработано порядка 6000 часов под водой, обследовано более 20000 квадратных метров грунта и гидротехнических сооружений.

В числе достижений года отмечено выполнение подводно-технических работ по подъёму и буксировке на утилизацию подводной лодки «Б-380», а также по подъёму фрагментов военной техники времён Великой Отечественной войны, в том числе самолета «Пе-2» и затонувшего торпедного катера «Г-5».

В настоящее время водолазы УПАСР Черноморского флота завершают работы по подъёму затопленных объектов со дна Севастопольской бухты в Графской бухте (Нефтегавань). Всего из запланированных к подъёму 14 объектов поднято со дна 11 единиц.

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