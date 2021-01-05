05.01.2021 (05:30)

В Калининградской области в 2020 году более 1000 человек изъявили желание служить по контракту

Военная служба по контракту пользуется популярностью у жителей Калининградской области. Так, в течение 2020 года в пункт (отбора на военную службу по контракту) по Калининградской области обратилось более 1000 человек, из которых свыше 500 отправлены на военную службу в соединения и воинские части Балтийского флота и Западного военного округа.

Также в настоящее время порядка 300 кандидатов находятся на стадии рассмотрения по вопросам принятия на военную службу по контракту. Что касается представительниц прекрасного пола, то в 2020 году более 100 девушек обратилось в пункт отбора, из которых 25 направлены на военную службу в соединения и воинские части флота.

Стоит отметить, что для прохождения военной службы по контракту в Министерстве обороны Российской Федерации на должностях прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин и рядовых отбираются граждане России возрастом от 18 до 40 лет как мужского, так и женского пола.

Кандидат на военную службу должен соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям, в частности быть годным по состоянию здоровья, иметь высокие профессионально-психологические качества, уровень образования не ниже среднего общего, хороший уровень физической подготовленности.

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