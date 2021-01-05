05.01.2021 (05:00)
Свыше 4500 прыжков с парашютом будет совершено военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в 2021 году
На территории Московской и Нижегородских областей в 2020 году будет выполнено более 4,5 тыс. прыжков с парашютом разведывательными подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Военнослужащие совершат прыжки из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-2 с высоты от 800 до 1500 метров с использованием парашютных систем Д-6 и Д-10. Часть тренировок по десантированию запланировано в ночное время суток, к этим занятиям допустят только тех, кто выполнит дневные прыжки на оценку «Отлично».
Всего разведывательные подразделения гвардейской танковой армии ЗВО в 2021 году выполнят более 10 тыс. специальных задач и представят объединение на нескольких международных учениях, а также примут участие в СКШУ «Запад-2021».
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