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05.01.2021 (05:00)

Свыше 4500 прыжков с парашютом будет совершено военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в 2021 году

На территории Московской и Нижегородских областей в 2020 году будет выполнено более 4,5 тыс. прыжков с парашютом разведывательными подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие совершат прыжки из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-2 с высоты от 800 до 1500 метров с использованием парашютных систем Д-6 и Д-10. Часть тренировок по десантированию запланировано в ночное время суток, к этим занятиям допустят только тех, кто выполнит дневные прыжки на оценку «Отлично».

Всего разведывательные подразделения гвардейской танковой армии ЗВО в 2021 году выполнят более 10 тыс. специальных задач и представят объединение на нескольких международных учениях, а также примут участие в СКШУ «Запад-2021».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Воздушно-десантная подготовка
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