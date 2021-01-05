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05.01.2021 (04:30)

Команда армейского корпуса ВВО впервые одержала победу в международном конкурсе специалистов беспилотной авиации «Соколиная охота» в минувшем году

Впервые расчет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) армейского корпуса ВВО с Курильских островов стал победителем в международном этапе соревнований «Соколиная охота» проходящих в рамках Армейских международных игр-2020.

На военном полигоне Погоново Воронежской области в минувшем году команды специалистов беспилотной авиации из России и Беларуси соревновались в заключительном этапе«Соколиная охота».

В ходе соревнований военнослужащие иностранных государств и Российской Федерации состязались на скорость в подготовке своих комплексов к применению, в ведении воздушной разведки, корректировке огня артиллерийских расчетов, как в дневное, так и ночное время суток. Кроме того, им предстояло выдержать экзамен по теоретической подготовке, а также продемонстрировать уровень владения стрелковым оружием.

В ходе соревнований традиционно использовались два основных типа комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3». Данные комплексы успешно применяются в ходе обеспечения мероприятий безопасности на государственном и международном уровнях, а также при выполнении специальных задач.

На основании результатов всех этапов конкурса лучшим расчетом БЛА был признан расчёт армейского корпуса ВВО с Курильских островов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Главное управление боевой подготовки ВС РФ , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) , АрМИ
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