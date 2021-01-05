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05.01.2021 (03:30)

В 2021 году военнослужащие Восточного военного округа примут участие в 32 военных играх

В 2021 году военнослужащие Восточного военного округа планируют принять участие в 32 конкурсах, которые входят в программу международных Армейских игр. В соединениях и воинских частях округа с 21 декабря 2020 года уже начались первые этапы конкурсов.

Следует отметить, что в 2020 году по итогам проведенных окружных этапов лучших результатов добилась общевойсковое объединение в Республике Бурятии. На втором месте общевойсковое объединение в Приморском крае, на третьем – армейский корпус на Сахалине.

Во Всеармейских соревнованиях команды военного округа заняли 5 первых (в 2019 году – всего три), 4 вторых и 6 третьих мест.

Так, признанными лидерами военнослужащие Восточного военного округа  стали в конкурсах «Снайперский рубеж», «Глубина», «Полевая кухня», «Верный друг», «Соколиная охота». Второе место заняли в состязаниях «Суворовский натиск», «Кубок моря», «Авиадартс», «Эльбрусское кольцо». Третье место – в конкурсах «Танковый биатлон», «Мастер артиллерийского огня», «Безопасная среда», «Военном ралли», «Военно-медицинская эстафета», «Уверенный прием».

Особенно следует отметить соединение специального назначения. Снайперы спецназа продолжительное время составляют основу команды ВВО, занявшей в 2020 году два первых места по результатам всеармейского этапа конкурса «Снайперский Рубеж».

В конкурсе «Танковый биатлон» два экипажа Восточного военного округа также стали чемпионами «АрМИ-2020» в составе сборной команды Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Главное управление боевой подготовки ВС РФ , Восточный военный округ , Боевая подготовка , АрМИ
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