05.01.2021 (02:00)

Более 500 военнослужащих ВВО в Забайкалье провели тренировку по противопожарной безопасности

В рамках поддержания противопожарной безопасности в парках боевых машин и на складах с военным имуществом в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, прошли тренировки дежурных расчетов противопожарной безопасности.

В ходе тренировок отрабатывались вопросы по эвакуации людей и техники, оказания первой медицинской помощи. Проведены занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.

Тренировка прошла в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использованием средств имитации, под руководством командиров соединений и воинских частей.

В мероприятии приняло участие более 500 военнослужащих.

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