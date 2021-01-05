05.01.2021 (01:30)

В 2020 году на территории Дальнего Востока создано 96 юнармейских отрядов

В результате совместной работы командования соединений и воинских частей ВВО с образовательными учреждениями и региональными начальниками штабов юнармейских отрядов Всероссийского детско-юношеского, военно-патриотического движения «Юнармия», ее численность достигла 3917 человек.

На Дальнем Востоке юнармейские отряды созданы на территории Хабаровского, Приморского, Забайкальского, Камчатского краев, в Амурской и Сахалинской областях, в республике Бурятия и Еврейской автономной области. Только в Хабаровском крае их количество возросло до 36 отрядов, с численностью в 1450 юнармейцев.

Военнослужащие Восточного военного округа принимают активное участие в торжественных мероприятиях посвящения молодежи в ряды юнармейцев, проводят с ними «Уроки мужества», дни открытых дверей в соединениях и войсковых частях военного округа, экскурсии, участвуют в воспитательном процессе их жизнедеятельности и становлении их, как будущих защитников Отечества.

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