Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2021 (01:30)

В 2020 году на территории Дальнего Востока создано 96 юнармейских отрядов

В результате совместной работы командования соединений и воинских частей ВВО с образовательными учреждениями и региональными начальниками штабов юнармейских отрядов Всероссийского детско-юношеского, военно-патриотического движения «Юнармия», ее численность достигла 3917 человек.

На Дальнем Востоке юнармейские отряды созданы на территории Хабаровского, Приморского, Забайкальского, Камчатского краев, в Амурской и Сахалинской областях, в республике Бурятия и Еврейской автономной области. Только в Хабаровском крае их количество возросло до 36 отрядов, с численностью в 1450 юнармейцев.

Военнослужащие Восточного военного округа принимают активное участие в торжественных мероприятиях посвящения молодежи в ряды юнармейцев, проводят с ними «Уроки мужества», дни открытых дверей в соединениях и войсковых частях военного округа, экскурсии, участвуют в воспитательном процессе их жизнедеятельности и становлении их, как будущих защитников Отечества.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В новогодние праздники с военнослужащими ВВО в Забайкалье проводятся занятия по лыжной подготовке
На Камчатке проходит традиционная новогодняя лыжная гонка подводных сил ТОФ
Свыше 9000 мероприятий боевой подготовки запланировано в Восточном военном округе на 2021 год
Около 1000 учебно-боевых задач выполнила авиация армии ВВС и ПВО ВВО в 2020 году

Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false