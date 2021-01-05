05.01.2021 (00:30)

Более миллиона квадратных метров поверхностей обработали специалисты РХБ защиты ВВО в Приморье с начала пандемии COVID-19

С начала пандемии коронавирусной инфекции войсками РХБ защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, в 2020 году подвергнуто специальной обработке порядка 2000 объектов инфраструктуры. При этом общая площадь дезинфицированных поверхностей составила 1,1 млн. кв. м.

Проведены дезинфекционные мероприятия на территории многофункционального медицинского центра г. Уссурийска во время его строительства и на двух объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК): на территориях Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» и Авиационного ремонтного завода с. Воздвиженка Приморского края. Проведена дезинфекция личного состава и военной техники, принимавших участие в Параде Победы в Уссурийске. Также проведена дезинфекция площадок международного военно-технического форума «Армия-2020».

Силами подразделений РХБ защиты Приморской общевойсковой армии ВВО проводилась дезинфекция Уссурийского Суворовского военного училища, расположенного в зоне ответственности объединения. Кроме этого, подразделения РХБ защиты произвели специальную обработку прибывших в объединение воинских эшелонов с молодым пополнением.

В общей сложности для борьбы с коронавирусной инфекцией на территории Краснознаменной общевойсковой армии привлечено 78 военнослужащих и 25 единиц военной техники.

С начала года специально разработанные инструкции, методики и алгоритмы проведения противоэпидемических мероприятий, а также постановления оперативного штаба по борьбе с «COVID-19» доведены до соединений и воинских частей Приморской общевойсковой армии. Это позволило существенно снизить уровень распространения заболевания в зоне ответственности объединения.

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