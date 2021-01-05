05.01.2021 (09:00)

VII Армейские международные игры пройдут в августе-сентябре 2021 года

Армейские международные игры – 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран.

В ходе АрМИ-2021 пройдут три новых конкурса: «Меридиан» – для специалистов военно-топографической службы. «Тактический стрелок», в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия. Дальнейшее развитие получит конкурс творческих коллективов «Армия культуры». Всего в рамках АрМИ-2021 планируется провести 34 конкурса. Первый из них - конкурс «Саянский марш» пройдет с 14 по 17 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки «Ергаки».

Как отметил генерал-полковник Иван Бувальцев: «Возможность проведения конкурсов АрМИ-2021 рассматривают около 20 государств: Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка. Окончательное решение о месте проведения конкурсов будет принято на заседании Организационного комитета АрМИ-2021 в ходе проведения второй планирующей конференции в марте месяце».

Организаторы АрМИ-2021 рассчитывают, что в следующем году в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.

По итогам Армейских международных игр – 2020 первое место заняла сборная России, завоевав 25 первых, 4 вторых и одно третье место. Второе общекомандное место завоевала команда Беларуси. В их копилке 4 первых, 10 вторых и 6 третьих мест. Третьей стала сборная Узбекистана, завоевав 3 первых, 8 вторых и 3 третьих места

В 30 конкурсах Армейских игр приняли участие 156 команд из 32 стран.

6 стран (Афганистан, Гвинейская Республика, Намибия, Палестина, Катар, Экваториальная Гвинея ) приняли участие в Играх впервые.

В ходе проведения Игр было установлено 37 рекордов. Из них сборная России-27, сборная Узбекистана – 6, сборная Беларуси – 3 и 1 сборная Китая.

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