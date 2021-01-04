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04.01.2021 (20:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по стрельбе из пистолета Макарова

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели соревнование по стрельбе из пистолета Макарова.

В состязание приняло участие около 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, разделенных на две категории – мужчин и женщин, представляющих различные подразделения.

Согласно регламента участники соревновались как в личном, так и в командном зачете. За максимально короткое время, с расстояния в 25 метров, необходимо было выбить максимальное количество очков.

Победителем среди мужчин стал военнослужащий 3 мотострелковой роты, среди женщин военнослужащая роты мобильных средств связи. Состязание прошло в рамках новогодней спартакиады.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-прикладной спорт , Западный военный округ , Приднестровье
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